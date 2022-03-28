بلينكن: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأحد إن بلاده وإسرائيل "مصممتان" على ضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا أبدا".

وجاءت تصريحات بلينكن خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد في القدس قبل ساعات من عقده قمة غير مسبوقة.

وقال بلينكن ان إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعتقد أن "العودة إلى تنفيذ الاتفاق بالكامل هي أفضل طريقة لإعادة تقييد برنامج إيران النووي".ليعود إلى ما كان عليه قبل انسحاب واشنطن منه في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2018.

تأتي تصريحات بلينكن في سياق عقد قمة غير مسبوقة يوم الأحد والاثنين، مع وزراء خارجية إسرائيل والمغرب ومصر والبحرين والإمارات العربية المتحدة في صحراء النقب، الأمر الذي يرى فيه مراقبون استمرارا لمسار تحول العلاقات العربية الإسرائيلية الذي بدأ أواخر 2020.

وجدد بلينكن تأكيد موقف بلاده "الرافض" بشكل مطلق لامتلاك غيران سلاحا نوويا، مشيرا إلى أن واشنطن متوافقة مع تل أبيب حول الموضوع، على الرغم من خلافهما بشأن إعادة إحياء الاتفاق النووي مع الجمهورية الإسلامية.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد في القدس قبيل مشاركته في قمة عربية- إسرائيلية غير مسبوقة: "عندما يتعلق الأمر بما هو أهم، فنحن على توافق تام، كلانا ملتزم ومصمم على ضمان عدم امتلاك إيران ابدا سلاحا نوويا".

في المقابل، تصر طهران على أن برنامجها النووي مخصص لأغراض مدنية لا عسكرية.