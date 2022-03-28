سیاسة

البرلمان ينهي مناقشة قانون "الأمن الغذائي" ولجنته المالية تستضيف علاوي غداً

تقرر رفع الجلسة الى يوم الأربعاء المقبل والمخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية
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جانب من جلسة اليوم
جانب من جلسة اليوم
کوردستان العراق البرلمان العراقي قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية

أربيل (كوردستان 24)- أنهى البرلمان العراقي اليوم الاثنين قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، بحسب ما ذكر على موقعه الإلكتروني.

وفي مستهل الجلسة، وجّه رئيس البرلمان الحلبوسي رؤساء الكتل النيابية وممثلي المكونات بتقديم أسماء ممثليهم من النواب بوقت قريب لتشكيل لجنة معنية للنظر بالتعديلات الدستورية.

ونوه إلى أنه سيتم اليوم حسم وإعلان أسماء أعضاء اللجان النيابية في اجتماع برئاسة النائب الأول حاكم الزاملي ومن ثم عرضها للتصويت عليها.

وأنهى المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية والمقدم من اللجنة المالية التي أكدت حرصها على الأخذ بنظر الاعتبار جميع الآراء والمقترحات المقدمة بشأن مشروع القانون، منوهة الى استضافة اللجنة وزير المالية غداً لبحث الموضوع.

من جانب آخر، نوه الحلبوسي إلى ورود طلبين الى رئاسة المجلس بشأن استجواب وزير ورئيس هيئة مستقلة، مبينا أنه سيتم الإعلان عنهما في جلسة لاحقة حال الانتهاء من الإجراءات القانونية.

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الأربعاء المقبل والمخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية.

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