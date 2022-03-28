وزير الطاقة الإماراتي: العالم بحاجة ماسة للنفط ويجب عدم حجبه من أي دولة

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي اليوم الاثنين إن من الضروري عدم حجب النفط من أي دولة، مبيناً أن العالم في حاجة ماسة إلى هذه الكميات النفطية.

وعلى هامش فعاليات منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي دول العالم، قال المزروعي لوكالة أنباء الإمارات إنه يتعين "التحلي بالحكمة" في التعامل مع ملف الطاقة بما لا يؤثر على ارتفاع الأسعار عالمياً إلى مستويات قياسية جديدة.

وأشار إلى أن الأحداث الجيوسياسية التي يشهدها العالم تؤثر على كامل سلاسل الإمداد إضافة إلى ارتفاع أسعار الغذاء والسلع الأساسية على مستوى العالم، مضيفا أن الكثير من دول العالم سوف تتأثر إذا لم يوجد حل سلمي بالمفاوضات والتفاهمات جراء الأحداث العالمية الراهنة.

وأضاف أن "أوبك+" ستعقد اجتماعها بنهاية شهر آذار مارس الجاري، ومضى يقول "نتطلع إلى النتائج التي تحقق التوازن بين العرض والطلب بعيدا عن الأمور السياسية".

ولفت المزروعي إلى أن دولة الإمارات وضعت خطة لرفع إنتاجها من النفط إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول العام 2030، وأكد على أهمية زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة ومواصلة استمرار الشركات العالمية بالاستثمار في هذا المجال الاستراتيجي.

وقال إن وزارة الطاقة والبنية التحتية تدرس حالياً إنشاء سوق محلي للكهرباء داخل الدولة والذي يعد بداية للدخول لسوق التصدير الخليجي والعربي للكهرباء.