مسؤول روسي يحذر من توقف إمدادات الغاز إذا رفضت مجموعة السبع الدفع بالروبل

أربيل (كوردستان 24)- حذر عضو لجنة السياسات الاقتصادية لمجلس الاتحاد الروسي إيفان أبراموف اليوم الاثنين من توقف إمدادات الغاز إذا رفضت مجموعة السبع الدفع بالروبل.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن أبراموف قوله إن رفض مجموعة السبع دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل سيؤدي إلى توقف الإمدادات بدون شك.

يأتي هذا في وقت قالت فيه ألمانيا إن وزراء الطاقة في مجموعة الدول الصناعية السبع يرفضون مطالب الرئيس فلاديمير بوتين بأن تدفع الدول "غير الصديقة" ثمن الغاز الروسي بالروبل.

وخلال اجتماع لزعماء الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة الماضي لم تظهر أرضية مشتركة أو موقف موحد تجاه المطالب التي أعلنت عنها روسيا في الأسبوع الماضي.

وزادت المخاوف حول أمن الإمدادات بعد المطلب الروسي، بينما تسارع فيه الشركات ودول الاتحاد الأوروبي لفهم تداعياته.

ويتعين على البنك المركزي الروسي والحكومة وشركة غازبروم التي تمثل إمداداتها 40 بالمئة من واردات الغاز الأوروبية تقديم مقترحاتها بخصوص مدفوعات الغاز بالروبل إلى الرئيس فلاديمير بوتين بحلول يوم الخميس.

ويضع الاتحاد الأوروبي هدفا يتمثل في خفض اعتماده على الغاز الروسي بمقدار الثلثين هذا العام ووقف واردات الوقود الأحفوري الروسي بحلول 2027.

وقُدرت صادرات الغاز الروسي للاتحاد الأوروبي بحوالي 155 مليار متر مكعب العام الماضي.