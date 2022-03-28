اقتصاد

وزير الطاقة الإماراتي: كوردستان "نموذج متزن" للتنمية والاستثمار

"نحن من أوائل المستثمرين في الإقليم"
author_image Kurdistan24 اربیل
وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي
وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي
کوردستان إقليم كوردستان الطاقة سهيل المزروعي

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي اليوم الاثنين إن بلاده تحتفظ "بعلاقة خاصة" قائمة على الصداقة والإخوّة مع إقليم كوردستان.

وأضاف المزروعي في حديث لكوردستان 24 على هامش أعمال منتدى الطاقة العالمي في دبي أن الشركات الإماراتية لا تزال تستثمر في إقليم كوردستان، وأردف قائلاً "نحن من أوائل المستثمرين في الإقليم".

وأشار إلى أن إقليم كوردستان وحكومته يقدمان "نموذجاً متزناً" من التنمية في ظل الجذب الدائم للاستثمارات الجديدة.

وقال إنه أجرى مناقشات مع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في لقاء عُقد اليوم حول "الاستثمارات والنقل والقضايا اللوجستية والطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة".

وأوضح أن الشركات الإماراتية ستدرس المشاريع المطروحة، وأعرب عن أمله في ازدياد حجم الاستثمارات في العراق عموماً وإقليم كوردستان على نحو خاص.

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