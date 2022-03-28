سیاسة

مسرور بارزاني وأمين عام أوبك يبحثان تأثير النزاعات الدولية على سوق الطاقة العالمي

شدد الجانبان على أهمية التنسيق والتعاون وتضافر الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار للوضع العالمي ولا سيما سوق الطاقة
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رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني وأمين عام منظمة أوبك
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني وأمين عام منظمة أوبك
الشرق الاوسط مسرور بارزاني محمد باركيندو أوبك سوق الطاقة العالمي

أربيل (كوردستان 24)- التقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 28 آذار (مارس) 2022، الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) محمد باركيندو، وذلك على هامش اجتماعاته في منتدى الطاقة العالمي في دبي.

وجرى في اللقاء، التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات في المنطقة والآثار السلبية للنزاعات والصراعات الدولية وانعكاسها على سوق الطاقة العالمي والوضع المعيشي للمواطنين.

كذلك شدد الجانبان على أهمية التنسيق والتعاون وتضافر الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار للوضع العالمي ولا سيما سوق الطاقة.

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