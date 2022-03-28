داعش يتبنى هجوم "الخضيرة" وإسرائيل تعلن اعتقال 5 مشتبهين

أربيل (كوردستان 24)- اعتقلت الشرطة الإسرائيلية خمسة من المشتبه بهم في أعقاب هجوم تبناه تنظيم داعش وأسفر عن مقتل اثنين من عناصر الشرطة في الخضيرة.

وقتل الشرطيان وهما شيريل أبوقرات (18 عاماً) وهي مواطنة فرنسية إسرائيلية ويزن فلاح (18 عاماً) وهو درزي.

وشُيع جثمان شيريل أبوقرات في المقبرة العسكرية في مدينة نتانيا الساحلية التي يقطنها العديد من الفرنسيين الإسرائيليين.

وفي قرية كسرى كفر سميع الدرزية في الجليل (شمال)، شارك نحو 500 شخص في تشييع يزن فلاح، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأُصيب خمسة أشخاص في الهجوم وهو الثاني في أقل من أسبوع على صلة بالتنظيم المتطرف، إذ قُتل في هجوم في 22 آذار مارس أربعة إسرائيليين.

ووقع الهجوم الدامي فيما اجتمع وزير خارجية إسرائيل بأربعة وزراء خارجية عرب ووزير الخارجية الأمريكي في جنوب إسرائيل في لقاء إقليمي غير مسبوق.

وقالت مصادر أمنية أن المهاجمين اللذين قتلا برصاص عناصر مكافحة الإرهاب هما عربيان من مدينة أم الفحم. وتم التعرف عليهما على أنهما عنصران محليان تابعان لتنظيم داعش.

وداهمت الشرطة الإسرائيلية بالتعاون مع جهاز الأمن الداخلي "شين بيت" مدينة أم الفحم.

وقال بيان للشرطة "ألقي القبض على ثلاثة من المشتبه بهم في ساعة مبكرة من صباح الاثنين للاشتباه في انتمائهم إلى منظمة إرهابية".

وأضافت الشرطة إن المشتبهين الآخرين اُعتقلا في مكان آخر، مضيفة أنه تم ضبط أسلحة ومواد على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية.

وأفاد سكان في أم الفحم قرب مدينة الخضيرة أن الشرطة انتشرت بكثافة في المدينة العربية داخل إسرائيل.