سیاسة

العراق وسويسرا يعقدان الجولة الأولى من المشاورات السياسية

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جانب من اجتماع اليوم
جانب من اجتماع اليوم
العراق العراق سويسرا

أربيل (كوردستان 24)- انعقدت في مقر المبنى الفيدرالي الحكومي السويسري في بيرن جولة المشاورات السياسية الأولى بين جمهورية العراق والإتحاد الكونفدرالي السويسري.

وترأس الجانب العراقي وكيل الوزارة الأقدم نزار الخير الله، بينما ترأس الجانب السويسري مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مايا تسافي، وبمشاركة القائم بالأعمال المؤقت هندرين علي مصطفى والوفد المرافق للوكيل، بحسب بيان للخارجية.

واستعرض الجانبان أهم الخطوات التي اتخذها البلدان في تطوير العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة الرؤى المشتركة بشأن تعزيز الحوار وحقوق الإنسان وقضايا الهجرة والمساعدات الإنسانية، فضلا عن التطرق إلى القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.

كما التقى وكيل الوزارة الأقدم مع وزيرة الدولة للشؤون الخارجية السويسرية ليفيا لوي بحضور القائم بالأعمال المؤقت هندرين علي مصطفى ومساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مايا تسافي.

وتم خلال اللقاء تبادل الآراء والمقترحات التي تساعد في تطوير العلاقات الثنائية بين العراق وسويسرا فضلا عن القضايا الإقليمية والدولية.

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