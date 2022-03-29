أوكرانيا تعلن "تحرير" بلدة إربين وتتهم موسكو باستعمال "ذخائر عنقودية"

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي الإثنين إنّ القوات الأوكرانية تمكنت من "تحرير" بلدة إربين، شمال غرب العاصمة كييف، من القوات الروسية.

وفي نفس اليوم، أعيد فتح نقطة التفتيش الرئيسية على الطريق المؤدية إلى إربين من كييف بعد أسبوعين من إغلاقه في أعقاب مقتل صحافي أمريكي.

من جهة أخرى أكّدت كييف أنّ لديها "أدلّة" على أنّ القوات الروسية استخدمت في اثنتين من مناطق جنوب أوكرانيا ذخائر عنقودية، الأسلحة المحظورة بموجب الاتفاقيات الدولية.

وردّاً على سؤال بشأن ما إذا كانت هذه الأسلحة استخدمت في قصف كييف، قالت المدّعية العامّة الأوكرانية إيرينا فينيديكتوفا خلال مؤتمر صحافي "ليس لديّ أدلّة ملموسة" على أنّ هذه الأسلحة استخدمت في العاصمة، مشيرة إلى أنّ الجهات المعنية تواصل إجراء "تحقيقات" بهذا الشأن.

وأضافت "لكن لدينا أدلّة على استخدام قنابل عنقودية في منطقة أوديسا وفي منطقة خيرسون".