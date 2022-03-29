حكومة إقليم كوردستان ودولة الإمارات توقعان مذكرة تفاهم

أربيل (كوردستان 24)- وقع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ورئيس شؤون مجلس الوزراء الإماراتي محمد القرقاوي، اليوم الثلاثاء 29 آذار (مارس) 2022، مذكرة تفاهم بشأن التبادل المعرفي في مجال تطوير وتحديث العمل الحكومي.

وفي تفاصيل مذكرة التفاهم، تم التطرق إلى العلاقات الوطيدة والتعاون المتين بين حكومة إقليم كوردستان ودولة الإمارات، حيث تتعاون دولة الإمارات مع حكومة إقليم كوردستان في تحديث العمل الحكومي، وبناء المهارات والقدرات المؤسسية والحكومية، والاستفادة من التجربة الإماراتية الناجحة في مجال الحوكمة الإلكترونية ورقمنة الخدمات.