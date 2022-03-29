مسرور بارزاني: هجوم أربيل كان محاولة للضغط على التحالف المشكل للحكومة العراقية

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الثلاثاء، ان الهجوم الصاروخي الذي استهدف أربيل هو محاولة للضغط على التحالف الذي يشكل الحكومة العراقية.

وقال مسرور بارزاني "كنا دائما ضحايا لهذا النوع من الهجمات ومن مختلف اللاعبين".

وأضاف خلال مشاركته في جلسة نقاشية خلال مشاركته في منتدى الطاقة في دبي "والذرائع التي تم بموجبها اطلاق الصواريخ على اربيل لا اساس لها، لقد قالوا أنهم استهدفوا موقعا اسرائيليا وهذا غير صحيح".

وتابع "لقد ارادوا أن يكون الهجوم مبررا دوليا وقد دعونا الى تحقيق دولي في الهجوم، وطلبنا من الحكومة الاتحادية والبرلمان وحتى إيران نفسها أن يأتوا ويشاهدوا بأعينهم صدق تلك الشائعات من كذبها، وبكل ثقة لا اساس لهذه الشائعات وهو مجرد ضغط علينا".

واشار مسرور بارزاني الى ان هنالك تحالفا جديدا على الساحة العراقية من اجل تشكيل حكومة جديدة مختلفة عما سبقتها وتشكيل الحكومة لم يأتي على الشكل الذي ارادوه لذا فقد مارسوا هذه الضغوط على التحالف المشكل للحكومة ولكي يتمكنوا من زيادة نفوذهم في العراق وأحد أسباب هذه الهجمات هو تحذيرنا".

وقال مسرور بارزاني "نحن أحد مراكز توفير الطاقة، ليس فقط لإقليم كوردستان، ولكن أيضا لأوروبا والعالم بأسره، نحن نجد المزيد من النفط ونحاول تطويره، وهذا ليس في مصلحة الإيرانيين، وهذا يمكن أن يكون سببا آخر".