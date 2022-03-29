ریاضة

العراق يودع تصفيات كأس العالم بتعادله مع سوريا

سجل علاء الدالي هدف المنتخب السوري
author_image Kurdistan24 اربیل
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
العراق تصفيات كأس العالم

أربيل (كوردستان 24)- ودع العراق تصفيات كأس العالم بعدما فرض التعادل نفسه في مواجهة المنتخب السوري في ختام منافسات الدور الثالث المؤهل لمونديال قطر 2022.

وسجل أيمن حسين هدف العراق الذي رفع رصيده إلى تسع نقاط فاقداً بذلك فرصة بلوغ المحلق في المباراة التي أقيمت في دبي.

وسجل علاء الدالي هدف المنتخب السوري الذي بلغ رصيده ست نقاط.

وشهدت الدقائق الأخيرة اندفاعاً عراقياً ولكن بدون فاعلية وتركيز أمام مرمى المدنية، وأضاع علاء عباس فرصة الفوز حيت أهدر فرصة ذهبية وهو على بعد أمتار من مرمى سوريا.

 

 

 

 

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