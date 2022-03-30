مقاتلات عراقية تطيح بـ"مفرزة إرهابية" في كركوك

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت خلية الإعلام الأمني التابعة للجيش العراقي يوم الثلاثاء أن طائرة تابعة لسلاح الجو العراقي دمرت هدفا لتنظيم داعش في كركوك.

ونشرت الخلية على موقع تويتر ان الغارة الجوية دمرت هدفا لداعش بعد أن حصل الجيش على معلومات استخبارية دقيقة عن موقعه.

وقالت الخلية "وفقا للمعلومات المتاحة، فإن المفرزة الإرهابية التي قتلت في هذه العملية بالذات مسؤولة عن استهداف القوات الأمنية في محافظة كركوك".

وأضاف البيان أن "رسالة قواتنا الأمنية إلى الإرهابيين واضحة: لن تنجوا من الضربات القاتلة أينما كنتم، العراق بلد أمن وسلام".

وكثيرا ما تستهدف القوات الجوية العراقية مخابئ داعش الواقعة في المناطق الريفية من كركوك في الشمال ومحافظة الأنبار في الغرب.

وطائرات F-16 هي أكثر طائرات سلاح الجو تقدما ويمكنها حمل أنواع الذخائر الموجهة بدقة المطلوبة لضرب أهداف داعش بدقة.

ويواصل العراق غاراته الجوية ضد داعش لمواصلة الضغط على التنظيم وعرقلة محاولاته لعودة ظهوره في البلاد.