صحة وبیئة

انواء كوردستان تتوقع هطول امطار في الإقليم

author_image سوار أحمد
کوردستان مديرية الانواء اقليم كوردستان حالة الطقس

أربيل (كوردستان 24)- توقعت مديرية الأنواء والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان، هطول أمطار اليوم الأربعاء، في بعض مناطق إقليم كوردستان.

وذكرت المديرية في بيان، ان الطقس في الإقليم سيكون غير مستقر لعدة ساعات، متوقعة هطول الأمطار.

وقال البيان إن السماء اليوم الاربعاء ستتغير من شبه غائمة إلى غائمة بشكل كلي، وأن هناك احتمالا لهطول الأمطار في بعض المناطق ليلا حيث سيستقر الطقس في غضون ساعات قليلة.

أما بالنسبة لطقس يوم غد الخميس، فتتوقع الأرصاد الجوية أن تكون السماء صافية وتصبح غائمة جزئيا احيانا، فيما تبلغ سرعة الرياح بين 10-20 كيلومترا في الساعة.

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