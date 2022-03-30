سیاسة

جوتيار عادل: إقليم كوردستان على وشك الدخول في مرحلة جديدة

author_image سوار أحمد
کوردستان جوتيار عادل اقليم كوردستان مرحلة جديدة

أربيل (كوردستان 24)- قال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل إن الإقليم على وشك الدخول في خريطة الطاقة العالمية بسبب التغيرات الحالية التي يشهدها العالم.

وقال عادل خلال كلمة ألقاها على هامش منتدى للشباب في أربيل، إن "إقليم كوردستان يمتلك ثروات كثيرة تحت الأرض، مثل النفط والغاز، لكن هذه الثروة لا تخص هذا الجيل فقط، بل للأجيال القادمة ايضا".

وأشار إلى أن حكومة إقليم كوردستان تعمل على تنويع مصادر دخلها، الأمر الذي سيزيد من فرص العمل للشباب.

وأضاف أن "إقليم كوردستان على وشك الدخول مرحلة جديدة ومختلفة". إنها على وشك الدخول في خريطة الطاقة العالمية".

وأضاف: "من وجهة النظر الجيوسياسية، نحن أمام تغيير كبير، ومن خلاله سيتم تحقيق تطور كبير في المنطقة، وبالتالي ستزداد فرص العمل أيضا".

وأعلن رئيس الوزراء بارزاني، الاثنين، أن إقليم كوردستان سيصبح "مصدرا " للغاز الطبيعي إلى بقية البلاد وتركيا وأوروبا في "المستقبل القريب".

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