أسعار النفط تسجل ارتفاعا جديدا

أربيل (كوردستان 24)- ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، متخلية عن خسائر الجلسة السابقة، وسط شح المعروض حيث أظهرت البيانات انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بحدة الأسبوع الماضي، على الرغم من آمال بإحراز تقدم في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا .

وارتفعت اسعار برنت 1.14 دولار أو 1.3٪ إلى 111.37 دولارًا في الساعة 04:38 بتوقيت غرينتش.

وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.94 دولار أو 090٪ إلى 105.18 دولارات للبرميل .

وتحول التركيز إلى شح المعروض بعد أن أفادت مجموعة معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام انخفضت بمقدار 3 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 25 مارس/ اذار ، وفقا لمصادر السوق.

وانخفضت السوق بنحو 2٪ في الجلسة السابقة بعد أن وعدت روسيا بتقليص العمليات العسكرية حول كييف ومدينة أخرى، بعد أكثر من شهر من حرب أوكرانيا الذي وصفته موسكو بـ "عملية خاصة" لنزع سلاح جارتها.

وقالت عدة مصادر مقربة من منظمة اوبك إنه مع استمرار ضيق السوق، من غير المرجح أن يزيد كبار منتجي النفط الإنتاج فوق 400 ألف برميل يوميا المتفق عليها عندما تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، بما في ذلك روسيا يوم غد الخميس