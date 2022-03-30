نيجيرفان بارزاني: مفتاح استقرار العراق يكمن في حل المشاكل بين أربيل وبغداد

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الأربعاء وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن.

وبحسب بيان لرئاسة فقد جرى خلال الاجتماع بحث آخر مستجدات الوضع السياسي العراقي التي تسبق جلسة مجلس النواب العراقي، وعلاقات أربيل وبغداد والحوار من أجل حل مشاكلهما، وأوضاع الإيزيديين ومنطقة سنجار والمكونات في سهل نينوى وأوضاع النازحين واللاجئين في إقليم كوردستان.

وبخصوص مشاكل أربيل- بغداد، جدد نيجيرفان بارزاني التأكيد على أن المفتاح لأمن واستقرار العراق يتمثل في حل المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية، وعلى الجانبين اعتماد الحوار للتوصل إلى سبل الحل التي من شأنها إنهاء مشاكلهما على أساس الدستور.

من جهته، وإلى جانب الإشارة إلى الصعوبات والتحديات التي واجهها إقليم كوردستان في فترة الحرب ضد داعش، أكد وزير خارجية لوكسمبورغ دعم بلاده والدول الأوروبية لإقليم كوردستان واهتمام بلده بمسألة المكونات وأحوال الإيزيديين بصورة خاصة، وتحدث عن خطته لزيارة مخيماتهم.

وشكلت آثار الحرب في أوكرانيا، محوراً آخر للاجتماع الذي أكد خلاله نيجيرفان بارزاني أن إقليم كوردستان يشعر أكثر من أي جهة أخرى بآلام الحرب والنزوح ومآسي الحروب، لهذا فإنه متعاطف مع شعب أوكرانيا والضحايا ويأمل انتهاء الحرب وتحل أطرافها مشاكلها من خلال الحوار.

كما شكلت محادثات فيينا والملف النووي، الأوضاع السورية وتداعياتها وأحدث المستجدات في المنطقة عموماً، محوراً آخر للاجتماع.