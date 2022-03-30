رئيس إقليم كوردستان يتسلم رسالة من بايدن.. ومكتبه يفصح عمّا أكد فيها

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر.

وخلال الاجتماع، سلّم السفير الأمريكي إلى نيجيرفان بارزاني رسالة من الرئيس الأمريكي جو بايدن، يؤكد من خلالها دعم الولايات المتحدة الأمريكية للعراق وإقليم كوردستان.

وناقش الجانبان الوضع السياسي العراقي، وخطوات العملية السياسية وجلسات مجلس النواب العراقي، وأوضاع إقليم كوردستان وعملية الانتخابات القادمة في إقليم كوردستان، وعلاقات أربيل – بغداد والتوقعات لمستقبل العملية السياسية في البلد.

واتفقت آراء الجانبين، خلال اجتماعهما، على ضرورة وجود نظام حكم صحيح، وعلى أن الالتزام بالدستور ومبادئه هو الطريق الوحيد لتحقيق الأمان والاستقرار، وأكدا على أهمية بناء الثقة والتفاهم المشترك بين الأطراف العراقية من أجل تجاوز الوضع وحل المشاكل.

وشكل الحوار بين الأطراف الكوردستانية حول قانون الانتخابات في إقليم كوردستان، أهمية وحدة صف الأطراف الكوردستانية في بغداد والعمل المشترك بينها وبين الأطراف العراقية، أهمية استمرار حوار أربيل – بغداد لحل مشاكلهم، علاقات إقليم كوردستان والعراق مع دول المنطقة، الحرب والأوضاع في أوكرانيا وتأثيراتها ومحادثات فيينا حول الملف النووي، محاور أخرى للاجتماع الذي حضره السيد القنصل العام الأمريكي في إقليم كوردستان.