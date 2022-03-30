سیاسة

الرئيس بارزاني: تصحيح وضع العراق يتطلب قيام مجلس النواب بواجبه بعيداً عن الضغوط

جرت في اللقاء مناقشة العملية السياسية في العراق وخطوات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة
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الرئيس مسعود بارزاني والسفير الأمريكي ماثيو تولر
الرئيس مسعود بارزاني والسفير الأمريكي ماثيو تولر
کوردستان إقليم كوردستان الرئيس بارزاني العراق ماثيو تولر

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء في صلاح الدین السفير الأمريكي لدى العراق ماتيو تولر والوفد المرافق له.

وجرت في اللقاء مناقشة العملية السياسية في العراق وخطوات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وخلال اللقاء، جدد السفير الأمريكي لدى العراق التأكيد على دعم بلاده لاستقرار إقليم كوردستان والعراق، مؤكدا أن الولايات المتحدة تريد أن تكون الحكومة العراقية المقبلة حكومة قوية، كما ثمن السفير دور الرئيس بارزاني في تأسيس إقليم كوردستان والعراق الجديد والعملية السياسية العراقية.

وفي جانب آخر، تم تبادل الآراء حول التحديات والمعوقات التي تعترض العملية السياسية والضغط على الأحزاب السياسية لإرباك المضي بالإجراءات الدستورية والديمقراطية في العملية السياسية العراقية.

وحول الأزمة السياسية العراقية، قال الرئيس بارزاني إنه من أجل تصحيح الوضع في العراق على مجلس النواب والمؤسسات الأخرى القيام بواجباتها الطبيعية وتنفيذ مبادئ الشراكة والتوازن والدستور، بعيداً عن أي ضغوط.

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