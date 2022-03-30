سیاسة

البرلمان العراقي يخفق في انتخاب رئيس الجمهورية للمرة الثالثة

من شأن الإخفاق الجديد أن يطيل أمد الجمود المرير في السياسة العراقية
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جانب من جلسة مجلس النواب العراقي
جانب من جلسة مجلس النواب العراقي
العراق العراق مجلس النواب العراقي انتخاب رئيس الجمهورية

أربيل (كوردستان 24)- أخفق البرلمان العراقي للمرة الثالثة بانتخاب رئيس للجمهورية لعدم اكتمال النصاب بعد أن قاطعت قوى الإطار التنسيقي وحلفاؤها الجلسة.

وحضر نحو 178 نائباً من أصل 329 الجلسة، وهو ما يقل عن نصاب الثلثين المطلوب لاختيار شخص جديد يتولى منصب رئيس الجمهورية.

وبحسب موقع مجلس النواب العراقي فإنه تقرر رفع الجلسة. ولم يحدد موعداً آخر لعقدها.

ومن شأن الإخفاق الجديد أن يطيل أمد الجمود المرير في السياسة العراقية بعد أشهر من الانتخابات التشريعية في تشرين الأول أكتوبر الماضي.

ورشح تحالف "إنقاذ وطن" في أن ينتخب البرلمان ريبر أحمد للمنصب. ويضم التحالف الثلاثي الكتلة الصدرية والحزب الديمقراطي وتحالف السيادة.

ويحتاج البرلمان إلى نصاب الثلثين أي 220 من 329 نائباً للشروع بجلسة انتخاب رئيس للبلاد.

وتعهد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بعدم التحالف مع قوى الإطار التنسيقي التي تتألف من حلفاء إيران الرئيسيين الذين يسيطرون على الدولة منذ فترة طويلة.

وأخفق البرلمان في انتخاب رئيس الجمهورية في شهر شباط فبراير الماضي وكذلك أخفق قبل نحو أسبوع بسبب عدم اكتمال نصاب الثلثين.

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