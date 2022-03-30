سیاسة

جو بايدن: إقليم كوردستان شريك مهم لأمريكا

"أمريكا ترى في إقليم كوردستان آمن ومستقر ومزدهر جزءاً رئيسياً في عراق مستقر ومزدهر"
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الرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن
کوردستان جو بايدن نيجيرفان بارزاني أمريكا إقليم كوردستان رسالة

أربيل (كوردستان 24)- تلقى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الأربعاء رسالة من الرئيس الأمريكي جو بايدن، حسبما أفادت رئاسة الإقليم.

وفي رسالته، أكد بايدن على أن إقليم كوردستان شريك مهم لأمريكا، معبراً عن التزام بلاده المستمر وطويل المدى بأمن واستقرار العراق وإقليم كوردستان.

كذلك أدان الرئيس بايدن الهجوم الصاروخي الذي طال أربيل، مشيداً بالتنسيق الوطيد وطويل الأمد بين إقليم كوردستان وأمريكا، كما جدد التأكيد على التزام أمريكا بمواصلة دعمها للقوات الأمنية العراقية والبيشمركة.

وفي جانب آخر من رسالته، شدد بايدن على أن أمريكا ترى في إقليم كوردستان آمن ومستقر ومزدهر جزءاً رئيسياً في عراق مستقر ومزدهر.

كما هنأ الرئيس بايدن الرئيس نيجيرفان بارزاني وشعب كوردستان بعيد نوروز.

 

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