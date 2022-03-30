سیاسة

بعد هجوم أربيل.. واشنطن تفرض عقوبات مرتبطة بالبرنامج الباليستي الإيراني

اتهمت وزارة الخزانة الأمريكي محمد علي حسيني بشراء مواد لوحدة فيلق الحرس الثوري الإيراني
author_image Kurdistan24 اربیل
الفيلا التي تعرضت إلى القصف الإيراني في 13 من الشهر الجاري
الفيلا التي تعرضت إلى القصف الإيراني في 13 من الشهر الجاري
إيران أربيل واشنطن عقوبات هجوم أربيل

أربيل (كوردستان 24)- فرضت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء عقوبات على شخص وشبكة شركات تابعة له لتقديمهم المساعدة لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، حسبما قالت وزارة الخزانة الأمريكية.

وقالت وزارة الخزانة في بيان إن محمد علي حسيني، وهو وكيل شراء مقيم في إيران، اشترى مع هذه الشركات مواد مرتبطة بالدفع الصاروخي الباليستي لوحدة من الحرس الثوري الإسلامي مسؤولة عن أبحاث وتطوير الصواريخ الباليستية، مشيرة إلى أن العقوبات تستهدف أيضاً شركة بارشين الإيرانية للصناعات الكيماوية.

جاء في البيان "يأتي إجراء اليوم في أعقاب الهجوم الصاروخي الإيراني على أربيل في 13 من الشهر الجاري والهجوم الصاروخي الحوثي على منشأة أرامكو السعودية في 25 من الشهر نفسه".

واتهمت وزارة الخزانة الأمريكي محمد علي حسيني بشراء مواد لوحدة فيلق الحرس الثوري الإيراني مسؤولة عن أبحاث وتطوير الصواريخ الباليستية.

ومن بين الشركات التي فرضت عليها عقوبات يوم الأربعاء، شركة جيستار سانات ديليجان ومقرها إيران وشركة سينا ​​ديليجان. كما فرضت عقوبات على شركة PB Sadr التي أتهمتها وزارة الخزانة بالتصرف نيابة عن شركة بارتشين للصناعات الكيماوية، بحسب البيان.

موضوعات ذات صلة
کوردستان

جاي غارنر: نظام صدام لم يسقط لولا دور الرئيس بارزاني في ذلك
  8 ساعات
کوردستان

جو بايدن: إقليم كوردستان شريك مهم لأمريكا
  9 ساعات
العراق

البرلمان العراقي يخفق في انتخاب رئيس الجمهورية للمرة الثالثة
  9 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف