بعد هجوم أربيل.. واشنطن تفرض عقوبات مرتبطة بالبرنامج الباليستي الإيراني

أربيل (كوردستان 24)- فرضت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء عقوبات على شخص وشبكة شركات تابعة له لتقديمهم المساعدة لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، حسبما قالت وزارة الخزانة الأمريكية.

وقالت وزارة الخزانة في بيان إن محمد علي حسيني، وهو وكيل شراء مقيم في إيران، اشترى مع هذه الشركات مواد مرتبطة بالدفع الصاروخي الباليستي لوحدة من الحرس الثوري الإسلامي مسؤولة عن أبحاث وتطوير الصواريخ الباليستية، مشيرة إلى أن العقوبات تستهدف أيضاً شركة بارشين الإيرانية للصناعات الكيماوية.

جاء في البيان "يأتي إجراء اليوم في أعقاب الهجوم الصاروخي الإيراني على أربيل في 13 من الشهر الجاري والهجوم الصاروخي الحوثي على منشأة أرامكو السعودية في 25 من الشهر نفسه".

واتهمت وزارة الخزانة الأمريكي محمد علي حسيني بشراء مواد لوحدة فيلق الحرس الثوري الإيراني مسؤولة عن أبحاث وتطوير الصواريخ الباليستية.

ومن بين الشركات التي فرضت عليها عقوبات يوم الأربعاء، شركة جيستار سانات ديليجان ومقرها إيران وشركة سينا ​​ديليجان. كما فرضت عقوبات على شركة PB Sadr التي أتهمتها وزارة الخزانة بالتصرف نيابة عن شركة بارتشين للصناعات الكيماوية، بحسب البيان.