"برشلونة النسائي" يكتسح النادي الملكية بخماسية

أربيل (كوردستان 24)- فاز الفريق النسائي لبرشلونة على فريق ريال مدريد النسائي بنتيجة كبيرة.

وجاء الفوز يوم الأربعاء، بعد 10 أيام على الكلاسيكو الذي جمع برشلونة بريال مدريد في الدوري الإسباني على ملعب الفريق الملكي والذي انتهى برباعية كتالونية نظيفة.

والتقى الفريقان، على ملعب الكامب نو في برشلونة في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا للنساء، في مباراة جماهيرية حضرها أكثر من 90 ألف متفرج.

وانتهت المباراة بفوز نساء برشلونة بنتيجة 5-2 بعد أن كنّ انتصرن على الفريق الملكي في مدريد بنتيجة 3-1 ذهابا، لتصبح النتيجة الإجمالية 8-3.

وبذلك تأهلت نساء برشلونة بهذه النتيجة إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.