أسعار الدولار والعملات العالمية في أسواق كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- أسعار الدولار والعملات العالمية بلغت اليوم الخميس في تداولات أسواق إقليم كوردستان كالتالي:
أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان
100 دولار = 147150 دينار
100 يورو = 165000 دينار
100 جنيه إسترليني = 194000 دينار
100 ليرة تركية = 10000 دينار
100 ألف تومان إيراني = 5500 دينار
دينار أردني واحد = 2013 ديناراً
سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان
مثقال عيار 24 = 455000 دينار
مثقال عيار 21 = 400000 دينار
مثقال عيار 18 = 340000 دينار