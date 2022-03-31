سامان برزنجي : إقليم كوردستان أجرى اكثر من 13 مليون فحصا طبيا خلال عام

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير صحة إقليم كوردستان سامان برزنجي اليوم الخميس، ان الإقليم أجرى اكثر من 13 مليون فحصا لمختلف الأمراض خلال عام واحد فقط.

وقال برزنجي للصحفيين، على هامش مشاركته بمؤتمر طبي عقد بأربيل، إنه "تم إجراء أكثر من 13 مليون فحصا طبيا للمواطنين في المستشفيات الحكومية وبينها فحوصات معقدة، خلال عام واحد".

واكد برزنجي ان " القطاع الصحي الحكومي يتمتع بأجهزة جيدة وبإمكانه أن يقدم خدمات طبية جيدة للمواطنين".

وأشار الى ان "وزارة الصحة لديها اتفاقيات مع الكليات الطبية للجامعات في دعم المختبرات باستمرار من اجل تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين".