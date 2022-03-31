سیاسة

الرئيس بارزاني يوجه رسالة تهنئة بمناسبة رأس السنة البابلية الآشورية

نؤكد للأخوات والاخوة الكلدان السريان الاشور ولجميع مكونات كوردستان الآخری بأن مبدٲ الإنسانية یجمعنا
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العراق

أربيل (كوردستان 24)- وجه الرئيس مسعود بارزاني اليوم الخميس رسالة تهنئة إلى الشعب الكلداني السرياني الأشوري في كوردستان والعراق والعالم أجمع بمناسبة عيد أكيتو 

وجاء في نص الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم

"بمناسبة رأس السنة البابلية الآشورية وعيد أكيتو، نتقدم بأحر التهاني والتبريكات للشعب الكلداني السرياني الاشوري في كوردستان والعراق وحول العالم أجمع، متمنياً أن يكون العام الجديد بداية جديدة للخير والسعادة والبركة ونشر السلام والوئام في المنطقة وحول العالم.

وبهذه المناسبة، نؤكد للأخوات والاخوة الكلدان السريان الاشور ولجميع مكونات كوردستان الآخری بأن مبدٲ الإنسانية یجمعنا وأن مصيرنا وسعادتنا وحزننا مرتبطين ببعضهم البعض.

لذلك علینا جميعاً الالتزام بمبدٲ التعايش والأخوة بين جميع المكونات الدينية والقومیة وجعله أكثر ثراءاً.

متمنیاً لكم قضاء جمیع الأعياد والمناسبات بسلام وسرور وسعادة".

مسعود بارزاني

۳۱ ٱذار ۲۰۲۲

 

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