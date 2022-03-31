رئيس حكومة إقليم كوردستان يهنئ بحلول رأس السنة البابلية الآشورية (أكيتو)

هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 31 آذار (مارس) 2022، المسيحيين في كوردستان والعراق والعالم بمناسبة حلول رأس السنة البابلية الآشورية (أكيتو).

وفيما يلي نص التهنئة:

بمناسبة حلول رأس السنة البابلية الآشورية (أكيتو)، نتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى الإخوة والأخوات الكلدان والآشوريين والسريان في كوردستان والعراق والعالم، متمنين أن تكون سنة غامرة بالسعادة والبهجة للكوردستانيين والعالم قاطبة.

ولا يسعنا في هذه المناسبة، إلا أن نؤكد مرة أخرى على أهمية ترسيخ وتعزيز ثقافة التعايش السلمي بين جميع مكونات إقليم كوردستان.

عيد أكيتو مبارك، آملين أن تحتفلوا في هذه المناسبة بأجواء تسودها المسرّات في كل عام.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان