الناتو: القوات الروسية تعيد تجميع صفوفها لتكثيف عملياتها

أربيل (كوردستان 24)- قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ ان القوات الروسية تعيد تجميع صفوفها لتكثيف عملياتها في شرقي أوكرانيا.

وقال ستولتنبرغ "تحاول روسيا إعادة تنظيم صفوفها وتعزيزها وإعادة الإمداد".

وبحسب بريطانيا، فإن روسيا ستدخل ما بين 1200-2000 جندي من جورجيا لتعزيز قواتها في أوكرانيا.

وقالت موسكو يوم الثلاثاء إنها ستقلص النشاط العسكري في شمال أوكرانيا، وتركز على "تحرير" منطقة دونباس في الجنوب الشرقي.

ورأى ستولتنبرغ أن هدف روسيا "المتمثل في السعي إلى نتيجة عسكرية لم يتغير"، وفق ما أفادت "بي بي سي".

وأضاف "نرى استمرار قصف المدن ونرى أن روسيا تعيد تمركز بعض القوات، وتحرك بعضها في مكان آخر لتعزيز جهودها على الأرجح في منطقة دونباس".

وحذّر وزير الدفاع البريطاني بن والاس من أن روسيا تغير تكتيكاتها في أوكرانيا "دون أن تتراجع".

وقالت بريطانيا إن "جلب قوات من جورجيا لم يكن جزءا من خطة موسكو الأصلية".

ووفقا لمسؤول دفاعي أمريكي كبير، فقد بدأ حوالى 20 في المئة من القوات الروسية حول كييف في إعادة تمركزهم.

وأضاف أن الروس قد تخلوا إلى حد كبير عن مطار هوستوميل، خارج كييف، كما يبتعدون عن محطة تشيرنوبيل النووية.

لكنه قال إن روسيا تواصل الضغط مع استمرار الضربات الجوية على مدينتي كييف وتشرنيهيف في الشمال.

ونقلت وكالة رويترز عن مستشار وزارة الداخلية الأوكرانية فاديم دينيسينكو قوله إن القنابل تتساقط أيضا على بلدات ومدن في الجنوب الذي أصبح جبهة القتال الرئيسية.

وناشدت القوات الجوية الأوكرانية، مساء الخميس، المزيد من الدعم من الدول الغربية، قائلة إنها تشغل معدات قديمة لا تتناسب مع الأنظمة الروسية الأكثر تقدما. وأضافت أنها تكبدت خسائر وتحتاج بشكل عاجل إلى طائرات مقاتلة وأنظمة دفاع جوي حديثة.