سیاسة

السعودية تعلن السبت أول أيام شهر رمضان

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هلال رمضان
هلال رمضان
الشرق الاوسط هلال رمضان السعودية

أربيل (كوردستان 24)- قال الديوان الملكي السعودي إن غداً السبت أول أيام شهر رمضان المبارك بعد تأكيد المحكمة العليا في السعودية ثبوت رؤية هلال شهر رمضان الكريم.

وجاء الإعلان بعدما عقدت دائرة الأهلة في المحكمة العليا جلسة مساء اليوم الجمعة فيما يردها حول ترائي هلال شهر رمضان لهذا العام.

وأضافت أنه وبعد الاطلاع على جميع ما وردها والنظر فيه وتأمله، وبعدما شهد عدد من الشهود برؤية هلال شهر رمضان المبارك هذه الليلة، قررت الدائرة أن يوم غد السبت حسب تقويم أم القرى "هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام".

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