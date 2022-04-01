مجتمع

رئيس حكومة إقليم كوردستان يهنئ بحلول شهر رمضان المبارك

سائلين الله عزّ وجلّ أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال
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رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
کوردستان مسرور بارزاني رمضان مبارك

أربيل (كوردستان 24)- وجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة 1 نيسان (ابريل) 2022، تهنئة إلى المسلمين في كوردستان والعراق والعالم بحلول شهر رمضان المبارك.

وفيما يلي نص التهنئة:

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، نوجّه أحر التهاني والتبريكات إلى كافة المسلمين في كوردستان والعراق والعالم، سائلين الله عزّ وجلّ أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يعيده على إقليم كوردستان والعالم بأسره بالخير والسؤدد والاستقرار، وبأجواء مليئة بالتسامح والألفة والسلام.

مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان

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