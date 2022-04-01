أمن

قوات الأمن تطيح بتسعة تجار للمخدرات في بغداد خلال شهر واحد

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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت قوات الأمن العراقية اليوم الجمعة اعتقال تسعة تجار للمخدرات في مناطق متفرقة من بغداد، حسبما جاء في بيان رسمي.

وقال جهاز الأمن الوطني في بيان إنه "ضمن سلسلة الواجبات النوعية التي ينفذها جهاز الأمن الوطني لمكافحة تجارة المخدرات، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز الجهاز بعد استحصال الموافقات القضائية من إلقاء القبض على (9) تجار للمخدرات في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد خلال شهر آذار".

وجاء في البيان "أذ ضُبطت بحوزتهم (6) كغم من مادة الكريستال و(49) مليون دينار عراقي، فضلاً عن أسلحة خفيفة ورمانات (قنابل) يدوية".

 وأضاف أن الجهات المختصة "دونت أقوالهم أصولياً وأحيلوا مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل".

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