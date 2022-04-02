سیاسة

واشنطن تفرض جولة جديدة من قيود التصدير على روسيا وبيلاروسيا

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العالم روسيا بيلاروسيا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن جولة جديدة من قيود التصدير ضد روسيا وبيلاروسيا حيث أضافت 120 كياناً، معظمها شركات لها صلات بالجيش، إلى قائمة الجهات الممنوعة فعليا من الحصول على التكنولوجيا الحيوية.

وجاءت إضافة وزارة التجارة الأمريكية هذه الكيانات عقب إجراءات مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة لإضعاف الجيش الروسي منذ الهجوم على أوكرانيا في 24 شباط فبراير الماضي.

وقالت وزارة التجارة إن الإجراء الذي اتخذ يوم الجمعة يهدف إلى "إضعاف قطاعات الدفاع والفضاء والبحرية في روسيا وبيلاروسيا وغيرها من القطاعات الاستراتيجية رداً على الهجوم الروسي الوحشي على سيادة أوكرانيا".

وقال البيت الأبيض إن هذه القيود ستساعد في منع التكنولوجيا والبرمجيات من الوصول إلى القطاعات العسكرية في روسيا وبيلاروسيا.

وقالت وزيرة التجارة جينا ريموندو في بيان "يجري عزل هذه الأطراف بشكل فعلي عن المدخلات الضرورية لاستمرار حرب بوتين".

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