مجتمع

إقليم كوردستان يقلص ساعات دوام المدارس مع حلول رمضان

يتم تقليص الدوام خمس دقائق عن كل درس.
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وزارة التربية في الاقليم: تعليمات جديدة بخصوص العام الدراسي الجديد
وزارة التربية في الاقليم: تعليمات جديدة بخصوص العام الدراسي الجديد
کوردستان إقليم كوردستان شهر رمضان مدارس

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة تربية إقليم كوردستان تقليص أوقات الدوام  في المدارس والمراكز التربوية التابعة لها خلال شهر رمضان المبارك.

وقالت الوزارة في بيان صدر مساء الجمعة إن ساعات الدوام الصباحي تبدأ من الثامنة صباحاً على أن يتم تقليص خمس دقائق عن كل درس.

وأضافت الوزارة أن الدوام الظهري يبدأ من الساعة 12:15 دقيقة، على أن يتم تقليص الدوام خمس دقائق عن كل درس.

ويبدأ الدوام المسائي في الساعة 4:30 عصراً والمراكز التربوية في الساعة 7:30 مساءً مع تقليص للدروس كما في الدوامين الصباحي والظهري.

وأشارت الوزارة إلى أنه يتعين للمدارس عدم تغيير البرامج الدراسية، ويمكن لأي مدرس أو معلم أكمل الدرس النهائي مغادرة المدرسة بإشعار من المدير.

 

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