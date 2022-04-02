أمريكا تواجه إنكلترا وإيران وإسبانيا تلعب مع ألمانيا في دور المجموعات لكأس العالم

أربيل (كوردستان 24)- ستصطدم منتخبات بارزة مع بعضها البعض في دور المجموعات بكأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر بينما تلوح في الأفق "مواجهات سياسية" بعد سحب قرعة النهائيات في حفل رائع بالعاصمة الدوحة اليوم الجمعة.

وأوقعت القرعة ألمانيا الفائزة باللقب أربع مرات في المجموعة الخامسة مع إسبانيا بطلة 2010، بينما ستواجه الولايات المتحدة منتخب إيران البلد الذي لديها معه خلافات سياسية طويلة الأمد إلى جانب إنجلترا، وربما أوكرانيا، في المجموعة الثانية.

وستلعب فرنسا حاملة اللقب مع الدنمرك وتونس في المجموعة الرابعة بينما ستنطلق البطولة في 21 نوفمبر تشرين الثاني بمواجهة بين قطر صاحبة الضيافة والإكوادور.

وتبدو المجموعة السابعة من أصعب المجموعات في البطولة حيث ستلعب البرازيل الفائزة باللقب خمس مرات مع صربيا وسويسرا والكاميرون.

ويعرف تيتي مدرب البرازيل مدى صعوبة المهمة المقبلة.

وقال "بعد النتائج الأخيرة لمنافسينا.. سنضطر للعمل بكل قوة للتعامل مع هذه المنتخبات.

"لقد شاهدت مباراة سويسرا في التصفيات ضد إيطاليا، كانت مباراة عالمية رفيعة المستوى. سنحتاج إلى أن نكون في أفضل حالاتنا".

وقالت شركات مراهنات إن منتخب البرازيل هو الأوفر حظا للفوز بكأس العالم 2022.

وطبقا لشركة وليام هيل فان منتخب البرازيل، الذي صعد لصدارة تصنيف الاتحاد الدولي (الفيفا) هذا الأسبوع، مرشح بنسبة 5-1 للفوز بالبطولة متفوقا على فرنسا (11-2) وإنجلترا (6-1) وإسبانيا (15-2) والأرجنتين (11-1).

تاريخ عميق

وبالنسبة للمنتخبات الأخرى، تعد المجموعة التي تجمع بين الولايات المتحدة وإيران وإنجلترا من أكثر المجموعات المثيرة.

وقال جريج برهالتر مدرب المنتخب الأمريكي "تاريخ إنجلترا والولايات المتحدة عميق، أليس كذلك؟

"لا يمكننا الابتعاد عن ذلك، هذا شيء متجذر فينا كأمة. هناك جوانب مثيرة أخرى. (الدوري الإنجليزي الممتاز) هو أكبر مسابقة محلية في العالم واللاعبون هناك الأكثر ظهورا ودائما ما تكون مواجهة إنجلترا رائعة".

وراوغ برهالتر أسئلة بشأن الجوانب السياسية لمواجهة إيران قائلا "أعتقد أن الأمر يتعلق بكرة القدم في نهاية المطاف وأفضل علامة على الصداقة يمكنك إظهارها هي التنافس بقوة في أرض الملعب في أجواء نزيهة وعادلة وهذا ما تجسده كأس العالم وما يجعلها مميزة".

وستشهد المباراة بين الولايات المتحدة وإنجلترا مواجهة بين برهالتر وجاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا الذي يحظى بتقدير كبير من مدرب الولايات المتحدة.

وقال برهالتر "تأثرت بهذا المدرب كثيرا. لا يبخل علي بالنصائح دائما. عندما توليت المهمة لأول مرة، نظرت إليه كملهم".وسيكون الفريق الرابع في المجموعة الثانية الفائز في الملحق الأوروبي ويلز أو اسكتلندا أو أوكرانيا في يونيو حزيران.

حملة الدفاع عن اللقب

تتضمن حملة فرنسا للدفاع عن اللقب مواجهة مع الدنمرك التي بلغت الدور قبل النهائي لبطولة أوروبا. وسيلتقي فريق المدرب ديدييه ديشان مرتين مع الدنمرك في دوري الأمم قبل كأس العالم.

كما سيواجه بطل 2018، والذي يملك مجموعة من أفضل اللاعبين في العالم مثل كيليان مبابي، تونس والفائز من ملحق التصفيات بين الإمارات وأستراليا وبيرو.

وقال ديشان "كان من الممكن أن يكون الأمر أسهل أو أصعب. نعرف الدنمرك جيدا وسنعرف بعضنا البعض بشكل أفضل مع مبارياتنا في دوري الأمم في يونيو وسبتمبر".

وستشهد المجموعة الثامنة إعادة لمباراة دور الثمانية في عام 2010 المثيرة للجدل بين أوروجواي وغانا.

ولمس لويس سواريز مهاجم أوروجواي الكرة على خط المرمى في الثواني الأخيرة ليحرم غانا من تسجيل هدف بينما كان الفريقان يتعادلان 1-1.

وسدد المهاجم جيان أسامواه ركلة الجزاء التي احتسبت في العارضة ليرسل المباراة لركلات الترجيح التي فازت بها أوروجواي 4-2 منهية آمال غانا في أن تصبح أول فريق أفريقي يصل إلى الدور قبل النهائي في كأس العالم.

كما أوقعت القرعة أيضا البرتغال، مع مشاركة كريستيانو رونالدو في كأس العالم للمرة الخامسة، وكوريا الجنوبية ضمن المجموعة الثامنة.

عودة كندا

وستعود كندا إلى النهائيات لأول مرة منذ ظهورها الوحيد قبل 36 عاما، وستلعب مع واحد من أقوى المرشحين منتخب بلجيكا إلى جانب كرواتيا وصيفه البطل في نسخة 2018، والمغرب.

ومثل رونالدو، سيحاول الأرجنتيني ليونيل ميسي الفوز بكأس العالم لأول مرة في مسيرته في مشاركته الخامسة في النهائيات ولديه مهمة صعبة مع المكسيك وبولندا والسعودية في المجموعة الثالثة.

ليست رحيمة

ولم يكن كاسبر يولماند مدرب الدنمرك متفائلا بشأن حظوظ فريقه بعد سحب القرعة.

وقال "القرعة لم تكن رحيمة. كنا نرغب في تجنب فرنسا لأنها من أفضل الفرق في العالم مع المواهب المذهلة التي تمتلكها.

وتم سحب القرعة بعد عروض موسيقية ورقصات استغرقت 45 دقيقة حيث وعد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي (الفيفا) بأن يكون الحدث "أفضل بطولة على الإطلاق".

وواجه قرار منح قطر حق تنظيم البطولة في 2010 انتقادات شديدة وكان هناك تدقيق مكثف لوضع حقوق الإنسان في البلاد.

واجتمع عالم كرة القدم في العاصمة القطرية الدوحة اليوم مع انطلاق حفل سحب القرعة.

ورحب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالضيوف ومن بينهم مدربو منتخبات وطنية ولاعبون فازوا بكأس العالم ومسؤولو اللعبة من جميع أنحاء العالم احتشدوا لمعرفة أطراف مباريات دور المجموعات خلال حفل قدمه الممثل البريطاني إدريس إلبا والمذيعة الرياضية الشهيرة ريشمين شودري.

وتقام البطولة لأول مرة في الشرق الأوسط في الفترة من 21 نوفمبر تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر كانون الأول. وألقت الفنانة المصرية شريهان كلمة مفعمة بالمشاعر على خلفية رسومات مستوحاة من الشرق الأوسط.

وتجمع مشجعون خارج مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات على أمل مشاهدة بعض الأسماء اللامعة الحاضرة، والتي من بينها أبطال سابقون مثل الألماني لوتار ماتيوس والإيطالي أليساندرو ديل بييرو والبرازيلي كافو.

ومهدت القرعة الطريق أمام 29 منتخبا متأهلا لنهائيات البطولة حتى الآن، في انتظار اكتمال عقد المنتخبات 32 المشاركة بانضمام الفرق الثلاثة المتبقية في يونيو حزيران المقبل، حيث تتنافس ثمانية منتخبات للفوز بإحدى هذه البطاقات الثلاث المتبقية.