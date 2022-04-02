مجتمع

الكاظمي: العراق فقد خيرة رجاله بسبب الحرب ضد الإرهاب

"أنتم قادة المستقبل، وعليكم من الآن التركيز على دراستكم والتفوق"
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مصطفى الكاظمي
مصطفى الكاظمي
العراق العراق الكاظمي الإرهاب

أربيل (كوردستان 24)- احتفى رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بمجموعة من الأطفال الأيتام خلال احتفالية أقيمت في متنزه الزوراء بمناسبة يوم اليتيم العربي وأسبوع اليتيم العراقي، قدم خلالها الأطفال المشاركون فعاليات متنوعة احتفاءً بالمناسبة.

ورحب الكاظمي أمس الجمعة بالأطفال الأيتام وعبر لهم عن سعادته الغامرة في اللقاء بهم، وقدم لهم التهاني بمناسبة يوم اليتيم، وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وخاطب رئيس الوزراء الأطفال الأيتام بالقول "أنتم قادة المستقبل، وعليكم من الآن التركيز على دراستكم والتفوق، ومحاولة تجاوز كل الصعاب؛ لتكونوا ناجحين وقادرين على خدمة بلدكم العراق".

وأكد أن "الأطفال الأيتام مسؤوليتنا جميعاً (الحكومة، والمجتمع، وكل مؤسسات الدولة)، والواجب يحتم علينا توفير ظروف الحياة الكريمة لهم ولعوائلهم، ولاسيما أن العراق وبسبب ظروف الحرب ضد الإرهاب فقد خيرة رجاله الذين تركوا أيتاماً، نعمل بكل الجهود الممكنة لإسعادهم وتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم؛ من أجل شق طريقهم نحو مستقبل أفضل".

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