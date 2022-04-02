"أنا حزين".. ويل سميث يغادر أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة

أربيل (كوردستان 24)- استقال الممثل ويل سميث من أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة بهوليود قائلا يوم الجمعة إن صفعه لمقدم الحفل كريس روك على خشبة المسرح في حفل توزيع جوائز الأوسكار هذا العام كان "صادما ومؤلما وغير مبرر".

وقال سميث في بيان "لقد خنت ثقة الأكاديمية. لقد حرمت المرشحين والفائزين الآخرين من فرصتهم للاحتفال والاحتفال بعملهم الاستثنائي. إنني حزين.

"لذلك فإنني أستقيل من عضوية أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة وسأقبل أي عواقب أخرى يراها المجلس مناسبة".

وصعد سميث إلى خشبة المسرح خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار يوم الأحد وصفع روك بعد أن سخر من شكل زوجة سميث.

وبعد أقل من ساعة ألقى سميث كلمة بكي خلالها على خشبة المسرح لدى تسلمه جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم(كينج ريتشارد)"الملك ريتشارد".

وأشار روك في دعابته بشأن زوجة سميث، جيدا بينكت سميث، إلى فيلم "جي آي جين" الذي عرض عام 1997 وحلقت فيه الممثلة ديمي مور شعرها. لم يكن من الواضح ما إذا كان روك على علم بأن جيدا بينكت سميث مصابة بحالة تسبب تساقط الشعر.

وقال ديفيد روبين رئيس أكاديمية الأفلام يوم الجمعة إن الأكاديمية قبلت استقالة سميث لكنها ستستمر في الإجراءات التأديبية التي قد تؤدي إلى عقوبات إضافية.

ومن المقرر مناقشة الأمر خلال اجتماع مجلس إدارة الأكاديمية في 18 أبريل نيسان.

وقال سميث في بيانه إن "التغيير يتطلب وقتا وأنا ملتزم بالقيام بالعمل لضمان عدم السماح بتغلب العنف على العقل مرة أخرى".