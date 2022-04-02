على خطى القديس بولس.. بابا الفاتيكان يزور مالطا

أربيل (كوردستان 24)- يتوجه البابا فرنسيس السبت إلى مالطا في زيارة تستمر يومين في هذه الجزيرة المتوسطية حيث يتوقع أن يجدد دعواته إلى السلام وإلى استضافة لاجئين ومهاجرين فيما يتدفق ملايين الأوكرانيين إلى أوروبا.

وينتظر وصول الحبر الأعظم (85 عاما) عند الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي (الثامنة ت غ) على أن يلقي خطابا أول أمام السلطات والسلك الدبلوماسي في القصر الرئاسي في فاليتا.

في فترة بعد الظهر ينتقل في مركب شراعي إلى غوزو في شمال البلاد وهي إحدى جزرها الثلاث المأهولة حيث سيترأس صلاة في مزار تابينو الوطني.

البابا فرنسيس هو ثالث حبر أعظم يزور مالطا بعد يوحنا بولس الثاني في 1990 و2001 وبنديكتوس السادس عشر في 2010. وعشية زيارته قال البابا إنه "حاج" يستعد لتطأ قدماه "أرضا منورة" على خطى القديس بولس شفيع الجزيرة.

مع أن الكاثوليكية لا تزال مدرجة في دستور البلاد إلا ان الديانة شهدت تراجعا ملحوظا في السنوات الأخيرة فيما سيشجع البابا على التبشير الجديد على خلفية تراجع في الدعوات الكهنوتية.

هل سيلمح البابا إلى الفساد المستشري في هذا البلد؟ وكان اغتيال الصحافية دافني كاروانا غاليزيا العام 2017 الذي خلف صدمة في مالطا والعالم، أجج الاتهامات بالتساهل والتراخي بشأن هذه الآفة.

في مرفأ فاليتا ترتفع أعلام الفاتيكان الصفراء والبيضاء إلى جانب أعلام مالطا. وكتب على لافتات "أهلا وسهلا بالبابا فرنسيس".

وخلال هذه الزيارة وهي السادسة والثلاثون له في الخارج سيستقل البابا فرنسيس مجددا السيارة البابوية "باباموبيلي" لالقاء التحية على الحشود.

على طرقات هذه المستعمرة البريطانية السابقة حلت صور تظهر الحبر الأعظم مبتسما مكان ملصقات انتخابية كانت رُفعت بمناسبة اقتراع الأسبوع الماضي فازت بنتيجته الحكومة العمالية بولاية ثالثة.

وقال سيمون توربياني وهو متقاعد مالطي في الثمانين من العمر لوكالة فرانس برس "يحظى (البابا) باعجاب كبير لكن لا يتم الإصغاء إليه كثيرا...ثمة فرق كبير بين الاعجاب وتطبيق ما يقوله".

وأضاف "سيطلب منا أن نستقبل المزيد من المهاجرين... نقوم بالكثير نظرا إلى اننا جزيرة صغيرة لكن ثمة جوا من العنصرية أحيانا بالاستناد إلى لون" البشرة.