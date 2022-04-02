الكاظمي يؤكد للسيسي "عمق العلاقات الثنائية": رمضان مناسبة لشحذ الهمم

أربيل (كوردستان 24)- تلقّى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك.

وذكر مكتب الكاظمي في بيان أن السيسي عبّر خلال الاتصال عن خالص تهانيه بحلول الشهر الفضيل "سائلاً العلي القدير أن يعيد الشهر الفضيل على الشعبين الشقيقين، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر اليمن والبركات".

وعبّر الكاظمي عن شكره وتقديره للسيسي وبادله التهاني بمناسبة الشهر الفضيل، وأكد "على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والتطلع إلى المزيد من التعاون في مختلف الأصعدة، وبما يحقق مصالح شعبي البلدين وازدهارهما".

وفي سياق آخر، كتب الكاظمي على حسابه في تويتر "نبارك للعراقيين جميعاً وللعالم الإسلامي وللإنسانية حلول شهر رمضان الكريم شهر الأيمان والصبر والمودة، تجمعنا أيامه من أجل العراق وازدهاره ومستقبل أبنائه".

وأضاف أن شهر رمضان "مناسبة لشحذ الهمم من اجل العمل والبناء ومواجهة التحديات بروح التضامن بين أبناء شعبنا وان تعم بشائر السلام الإنسانية".