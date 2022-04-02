سیاسة

شاخوان عبد الله يطالب الحكومة بتأمين مفردات البطاقة التموينية في رمضان

"يتعين دعم المواطنين بالسلات الغذائية والمتابعة الميدانية للجهات المختصة للحد من غلاء الأسعار"
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نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبد الله
نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبد الله
العراق شاخوان عبد الله مجلس النواب العراقي

أربيل (كوردستان 24)- طالب نائب رئيس البرلمان العراقي شاخوان عبد الله اليوم السبت الحكومة الاتحادية بتأمين مفردات البطاقة التموينية خلال شهر رمضان.

جاء ذلك في بيان أصدره مكتب نائب رئيس البرلمان، هنأ فيه الشعب العراقي والأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك.

وطالب عبد الله في بيانه "الحكومة الاتحادية في شهر رمضان بضرورة تأمين مفردات البطاقة التموينية، ودعم المواطنين بالسلات الغذائية والمتابعة الميدانية للجهات المختصة للحد من غلاء الأسعار".

كذلك دعا إلى "تقديم المساعدات الإنسانية والغذائية العاجلة للنازحين والطبقات الفقيرة في هذا الشهر الفضيل والمبارك".

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