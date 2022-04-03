سیاسة

أوكرانيا تعلن استعادة السيطرة على كامل منطقة كييف

author_image سوار أحمد
مدنيون يصفقون على جندي أوكراني بضاحية بوتشا في منطقة كييف، 2 نيسان/ أبريل 2022. © أسوشيتد برس
مدنيون يصفقون على جندي أوكراني بضاحية بوتشا في منطقة كييف، 2 نيسان/ أبريل 2022. © أسوشيتد برس
العالم كييف روسيا استعادة السيطرة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السلطات الأوكرانية  أنها استعادت السيطرة على منطقة كييف بكاملها بعد انسحاب القوات الروسية من مدن رئيسية قرب العاصمة، وذلك مع دخول الحرب في أوكرانيا يومها الثامن والثلاثين.

وأعلنت مساعدة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار السبت أن الأوكرانيين استعادوا السيطرة على منطقة كييف بكاملها بعد انسحاب القوات الروسية من مدن رئيسية قرب العاصمة.

 وقالت ماليار عبر فيسبوك إن "إيربين وبوتشا وغوستوميل ومنطقة كييف بكاملها حررت من الغزاة".

أكّدت أوكرانيا أن القوات الروسية "تنسحب بسرعة" من منطقتي كييف وتشيرنيهيف في شمال البلاد بهدف "تثبيت أقدامها" في الشرق والجنوب حيث كان من المقرر أن تجري عمليات إجلاء مدنيين جديدة خلال النهار.

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