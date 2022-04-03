بايرن يقترب من لقبه العاشر تواليا بسقوط دورتموند

أربيل (كوردستان 24)- أسدى لايبزيغ خدمة جليلة للمتصدر بايرن ميونيخ الفائز على فرايبورغ 4-1، باسقاطه مضيفه بوروسيا دورتموند الثاني 4-1 السبت في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الالماني لكرة القدم.

واستعاد بايرن فارق النقاط التسع عن وصيفه دورتموند بعدما رفع رصيده إلى 66 نقطة، فيما تجمد رصيد الفريق الأصفر عند 57 نقطة، ليقطع خطوة نحو الحفاظ على لقبه والتتويج مرة عاشرة توالياً، وذلك قبل ست مراحل من نهاية الموسم.

وعزز لايبزيغ الرابع آماله بانتزاع المركز الأخير المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بعدما رفع رصيده إلى 48 نقطة، متأخراً بفارق نقطتين عن باير ليفركوزن الثالث الفائز على ضيفه هرتا برلين وصيف القاع 2-1، ومتقدماً بفارق 3 نقاط عن فرايبورغ.

وفي مباراة سجل فيها العائد من إصابة طويلة ليون غوريتسكا، جاء الفوز بمثابة الاستعداد المثالي لبايرن قبل أربعة أيام من زيارته لفياريال الإسباني في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويخوض مطارده المباشر بوروسيا دورتموند في وقت لاحق اختباراً صعباً أمام ضيفه لايبزيغ الرابع والساعي إلى إحدى البطاقات المؤهلة للمسابقة القارية العريقة الموسم المقبل.

وأكّد رجال المدرب يوليان ناغلسمان عودتهم القوية إلى سكة الانتصارات قبل فترة التوقف الدولية، بعد فوزهم الرباعي على أونيون برلين اثر تعادلين مخيبين أمام باير ليفركوزن وهوفنهايم.

من جهته، مُني فرايبورغ، خامس الترتيب، بخسارة أولى في سبع مباريات، في موسم مميز ينافس فيه على بطاقة تأهل لدوري أبطال أوروبا.