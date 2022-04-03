أسعار الدولار والعملات العالمية في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أسعار الدولار والعملات العالمية بلغت اليوم الأحد، في تداولات أسواق إقليم كوردستان كالتالي:

أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان

100 دولار = 147150 دينار

100 يورو = 162500 دينار

100 جنيه إسترليني = 193000 دينار

100 ليرة تركية = 10000 دينار

100 ألف تومان إيراني = 5500 دينار

دينار أردني واحد = 2013 ديناراً

سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان

مثقال عيار 24 = 455000 دينار

مثقال عيار 21 = 400000 دينار

مثقال عيار 18 = 340000 دينار