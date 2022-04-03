العثور على جثث 3 شبان غرقوا خلال عيد نوروز

أربيل (كوردستان 24)- عثرت فرق الإنقاذ على جثث ثلاثة شباب غرقوا في عيد نوروز، في أحد الأنهار بقضاء ماوت في محافظة السليمانية.

وقال قائممقام قضاء ماوت، كامران حسن يوم السبت، لكوردستان24 إن فريق الغواصين تمكنت من العثور على جثة الشاب"دروون رؤوف" من مواليد العام 1995، في وقت عثرت فيه فرق الإنقاذ في وقت سابق على جثة الشاب كوساو نوزاد وهو من مواليد عام 2000 وبهذا تنتهي رحلة البحث عن جثث الغرقى في الحادث المأساوي.

وكانت طوارئ السليمانية أعلنت يوم الاثنين 21 آذار الماضي، غرق ثلاثة سياح في نهر خمولكا بمحافظة السليمانية.