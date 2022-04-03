الكاظمي: هناك فساد في معظم المؤسسات العراقية

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي اليوم الأحد، ان إحراق مكتب الحزب الديمقراطي الكوردستاني، غير مقبول مشيرا الى ان القوة المكلفة بالحماية ستخضع للمحاسبة، مؤكدا ان هنالك فساد في معظم المؤسسات العراقية.

وجاء حديث الكاظمي، خلال زيارته مقر وزارة الداخلية، إن ما حدث من إحراق لمقر حزبي في الأسبوع الماضي بينما كانت القوة المكلفة بالواجب تتفرج، هو أمر غير مقبول وستخضع للمحاسبة.

وقام محتجون بإحراق مقر الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد، احتجاجا على تصريحات طالت المرجعية من قبل كاتب كوردي.

واكد انه في الوقت نفسه يتحتم على الحلقات المسؤولة أن تتعاطى مع المعلومات بصورة صحيحة.

وقال الكاظمي ان هناك ابوابا للفساد اغلب المؤسسات العراقية، وهي ظاهرة ملاحقة لسقوط الأنظمة الدكتاتورية لكن هذا يستمر لمرحلة معينة.