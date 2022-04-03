رئيس حكومة إقليم كوردستان يرحب بهدنة اليمن

أربيل (كوردستان 24)- رحب رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الأحد، بإعلان هدنة ووقف العمليات العسكرية في اليمن.

ونشر مسرور بارزاني في حسابه على موقع تويتر "أرحب بإعلان الأمم المتحدة، هدنة لمدة شهرين للصراع في اليمن وقبول الأطراف لشروطها".

وأضاف "أتمنى أن تكون الهدنة - في بداية شهر رمضان - بمثابة بداية لإعادة الاستقرار في المنطقة".

وأعلنت الأمم المتحدة عن اتفاق طرفي النزاع في اليمن على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد بدأت، أمس السبت، وقد رحبت السعودية وإيران بالهدنة.