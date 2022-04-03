اقتصاد

الكاظمي يصدر توجيهات لزيادة ساعات تجهيز المواطنين بالكهرباء خلال الصيف

"أبراج الطاقة الكهربائية سبق أن تعرّضت إلى أعمال التخريب، وصارت هدفاً إرهابياً"
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جانب من اجتماع اليوم
جانب من اجتماع اليوم
العراق العراق الكاظمي

أربيل (كوردستان 24)- ترأس رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الأحد اجتماع المجلس الوزاري للطاقة، حسبما أفاد بيان حكومي.

وعرض الاجتماع إيجازاً بشأن توفير مستلزمات إنتاج الطاقة الكهربائية خلال موسم الصيف المقبل، وبمعدّلات تضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وشدد رئيس الوزراء على توجيهاته السابقة بأهمية إكمال الاستعدادات وتهيئة كل السبل والبدائل التي تضمن استقرار إنتاج الطاقة، وفي مختلف الظروف المناخية.

وبيّن الكاظمي أن "التحديات المتمثلة بارتفاع درجات الحرارة في الصيف والتغيرات المناخية يجب أن تقابلها حلول عملية وسريعة، وبما يتجاوز سوء التخطيط الذي شهده قطّاع الطاقة وساهم في صناعة الأزمة إلى ما وصل إليه الحال اليوم".

وأوضح الكاظمي أن "أبراج الطاقة الكهربائية سبق أن تعرّضت إلى أعمال التخريب، وصارت هدفاً إرهابياً؛ مما يحتم سرعة المعالجة والمبادرة الصحيحة لاستعادة مستوى الإنتاج، وتأمين ساعات تجهيز أطول للمواطنين".

وأصدر رئيس الوزراء "مجموعة من التوجيهات تتعلق بتوفير مستلزمات وزارة الكهرباء بما يضمن أفضل تجهيز للمواطنين خلال فصل الصيف".

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