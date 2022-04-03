سیاسة

الأمير الأردني حمزة بن الحسين يتخلى عن لقبه

حمزة بن الحسين هو شقيق العاهل الأردني عبد الله الثاني
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الأمير الأردني حمزة بن الحسين
الأمير الأردني حمزة بن الحسين
الشرق الاوسط الأردن الأمير الأردني حمزة بن الحسين

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الأمير الأردني حمزة بن الحسين اليوم الأحد تخليه عن لقب أمير.

وقال الأمير حمزة بن الحسين في بيان "توصلت إلى أن قناعاتي الشخصية والثوابت التي حاولت التمسك بها لا تتماشى مع النهج والأساليب الحديثة لمؤسساتنا".

وحمزة بن الحسين هو شقيق العاهل الأردني عبد الله الثاني. وسبق أن شغل حمزة بن الحسين منصب ولي العهد قبل استبداله بالأمير حسين.

وكان حمزة في قلب عاصفة سياسية العام الماضي بعد انتقاده لنظام الحكم ثم مقاومته العلنية لمحاولة تقييد تحركاته، لكنه تراجع في الآونة الأخيرة واعتذر للملك.

وواجه الأمير حمزة، الوريث السابق للعرش، العام الماضي تهماً بمحاولة استبدال الملك من خلال الاتصال بأعضاء ساخطين من قبائل قوية تهيمن على قوى الأمن.

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