زيلينسكي يتهم القوات الروسية بارتكاب "إبادة" في أوكرانيا

أربيل (كوردستان 24)- اتّهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة ستُبثّ في وقت لاحق الأحد في الولايات المتحدة القوات الروسية بارتكاب "إبادة" في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي لقناة "سي بي إس" الأمريكية، بحسب مقتطفات من المقابلة "هذه إبادة جماعية. إلغاء الأمّة الكاملة والناس".

وأضاف "نحن مواطنو أوكرانيا. لدينا أكثر من مئة جنسية. هذا يعني تدمير وإبادة كل هذه الجنسيات".

وتابع "نحن مواطنون في أوكرانيا ولا نريد أن نخضع لسياسة روسيا الاتحادية. هذا سبب تدميرنا وإبادتنا".

وأضاف "وهذا يحصل في أوروبا في القرن الحادي والعشرين. إذًا هذا تعذيب للأمّة جمعاء".