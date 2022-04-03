ثقافة وفنون

في خطوة غير مسبوقة.. السينمائيات الإيرانيات يندّدن "بالعنف الممنهج"

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السينما الإيرانية
السينما الإيرانية
إيران إيران السينما الإيرانية

أربيل (كوردستان 24)- وقعت مئات النساء العاملات في قطاع السينما في إيران بينهن ممثلات مشهورات على عريضة تندد بالعنف "الممنهج" الذي يتعرضن له، في خطوة غير مسبوقة.

ونشرت ممثلات ومخرجات وعاملات في مختلف المهن السينمائية عريضة في الصحف "تدين كل أشكال العنف والتحرش الجنسي في مكان العمل".

وحملت العريضة التي كانت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" من أبرز وسائل الإعلام التي نشرتها، وتضمنت لائحة الموقعين عليها أسماء مشهورة في الفن السابع الإيراني، على "أعمال العنف الممنهجة"، منتقدة "عدم المساواة بين الجنسين في السينما الإيرانية".

وأضاقت الموقعات على العريضة "نطالب بوضع حدّ لهذه الأفعال من خلال معاقبة القضاء لمرتكبيها". 

وتتعرض النساء العاملات في مجال السينما للإهانات والابتزاز في ما يتعلق بتوظيفهن، وكذلك للتحرش والعنف الجنسي الذي يصل إلى الاغتصاب، بحسب النص.

وأكد أن "كل من يمتلك قوة أو شهرة في عالم السينما الإيرانية يستغل موقعه لترهيب النساء وتهديدهن وإهانتهن وإذلالهن والاعتداء عليهن".

وشدد أمين لجنة حقوق الانسان الايرانية كاظم غريب أبادي الأحد على ضرورة "دعم المرأة وحمايتها في مجال الفن، وخصوصاً السينما، لأنها أكثر عرضة للانتهاكات"، بحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية.

ودرجت أكبر المهرجانات السينمائية الدولية على اختيار افلام إيرانية لإدراجها ضمن مسابقاتها وعروضها، وغالباً ما تحصل هذه الأعمال على جوائز مرموقة.

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