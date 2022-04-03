أوكرانيا تعثر على 410 جثث قرب كييف.. وروسيا تنفي مسؤوليتها وتعده "استفزازاً"

أربيل (كوردستان 24)- عثرت السلطات الأوكرانية على 410 جثث في بلدات قرب كييف في إطار تحقيق عن احتمال ارتكاب القوات الروسية جرائم حرب لكن شدة المحنة جعلت بعض الشهود الذين أصيبوا بصدمة غير قادرين على التحدث.

وبعد انسحاب روسيا من بعض المناطق حول كييف، قال رئيس بلدية بوتشا وهي بلدة محررة تقع على مسافة 37 كيلومتراً شمال غربي العاصمة إن 300 شخص قتلوا على أيدي القوات الروسية أثناء سيطرة مقاتلين شيشانيين على المنطقة.

ونفت روسيا المزاعم القائلة إن قواتها قتلت مدنيين في بوتشا.

ووصفت وزارة الدفاع الروسية اللقطات التي تظهر جثث القتلى بأنها "استعراض مسرحي من جانب نظام كييف لوسائل الإعلام الغربية".

وقالت المدعية العامة الأوكرانية إن ممثلي الادعاء لم يتمكنوا من دخول بلدات بوتشا وإيربين وهوستوميل إلا اليوم الأحد للمرة الأولى وهم بحاجة لمزيد من الوقت لتحديد نطاق الجرائم.

وأضافت "نحن بحاجة إلى العمل مع الشهود.. الناس يعانون من توتر شديد يجعلهم غير قادرين على التحدث".

وقالت إنه تم فحص 140 جثة حتى الآن لكنها ستطلب من وزارة الصحة توفير أكبر عدد ممكن من خبراء الطب الشرعي في مستشفى ميداني في منطقة كييف.

وقال وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي إنه من الواضح أن مئات المدنيين قتلوا لكنه لا يرغب في تحديد عددهم حيث لا تزال الجهود جارية لتطهير المنطقة من الألغام.

وطلبت روسيا من مجلس الأمن الدولي عقد جلسة غداً الاثنين لمناقشة ما وصفته بأنه "استفزاز من قبل متطرفين أوكرانيين" في بلدة بوتشا.

وكتب دميتري بولانسكي النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، على تطبيق تليغرام، "في ضوء الاستفزاز الصارخ من قبل المتطرفين الأوكرانيين في بوتشا، طلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".